Eishockey: Tschechien spielt bei der WM 2021 in Gruppe A in Minsk

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft 2021, die in Weißrussland und Lettland ausgetragen wird, in der Gruppe A in Minsk spielen. In der weißrussischen Hauptstadt wird sie dabei auf Russland, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Dänemark, Großbritannien und das Team des Gastgebers treffen. Diese Einteilung hat der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) am Mittwoch auf seiner Webseite veröffentlicht.

In der Gruppe B in Riga spielen demzufolge Kanada, Finnland, die USA, Deutschland, Norwegen, Italien, Kasachstan und Gastgeber Lettland.