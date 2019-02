Eishockey: Tschechien siegt in Stockholm gegen Schweden

Die tschechische Eishockeynationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Sweden Hockey Games gestartet. Mit 5:2 besiegte sie am Donnerstag in Stockholm die schwedischen Gastgeber. Zum besten Spieler avancierte Jan Kovář, der Stürmer aus Plzeň / Pilsen schoss drei Tore und legte einen weiteren Treffer auf.

Die Sweden Hockey Games gehören zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft. Neben Tschechien und Schweden nehmen daran noch Finnland und Russland teil. Die nächste Begegnung bestreiten die Tschechen am Samstag gegen Finnland.