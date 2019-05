Eishockey: Tschechien siegt bei WM gegen Lettland

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in der Slowakei den dritten Sieg eingefahren. Am Donnerstagabend gewannen die Schützlinge von Trainer Miloš Říha mit 6:3 gegen Lettland. Damit liegt Tschechien derzeit auf Platz vier in der Gruppe B.

In einer dramatischen Begegnung in Bratislava lagen die Letten nach dem ersten Drittel mit 2:0 vorne. Erst im zweiten Drittel konnten die Tschechen das Spiel drehen, indem sie vier Tore erzielten. Am Freitagabend trifft Tschechien bei der WM auf die bisher sieg- und torlosen Italiener.