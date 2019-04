Eishockey: Tschechien hat zehn NHL-Profis im vorläufigen WM-Kader

Bereits zehn NHL-Spieler stehen im Kader der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft in der Slowakei. Das sei ein merklicher Zuwachs gegenüber früheren WM-Turnieren, und das Interesse unserer besten Spieler an einer WM-Teilnahme freue ihn, sagte Generalmanager Petr Nedvěd am Montag. Eine mögliche Rolle spiele dabei der Austragungsort, denn in Bratislava könne das tschechische Team mit einer ähnlichen Unterstützung rechnen wie im eigenen Land, so Nedvěd.

Die vorläufig letzten drei Profis aus der National Hockey League (NHL) treffen in diesen Tagen in Brno / Brünn ein. Dort trägt Tschechien vom Donnerstag bis Sonntag die Carlson Hockey Games aus. Es ist das letzte Vorbereitungsturnier auf die WM, bei dem neben dem Gastgeber noch die Mannschaften aus Finnland, Schweden und Russland teilnehmen. Nach dem Turnier gibt der tschechische Nationaltrainer Miloš Říha sein endgültiges WM-Aufgebot bekannt.