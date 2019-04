Die tschechische Eishockeynationalmannschaft hat in einem Testspiel vor der WM das slowakische Team besiegt. Im Rahmen der sogenannten Euro Hockey Challenge siegten die Tschechen in der slowakischen Stadt Nitra am Samstag mit 2:0. Martin Zaťovič a Davida Tomášek erzielten die Treffer.

Bei der ersten Begegnung am Freitagabend in Trenčín gewannen die Tschechen gegen die Slowakei mit 3:1. Die Eishockey-WM findet in der Slowakei statt, und zwar vom 10. bis 26. Mai.