Die tschechische Eishockeynationalmannschaft hat in einem Testspiel vor der WM das deutsche Team besiegt. Im Rahmen der sogenannten Euro Hockey Challenge siegten die Tschechen in Karlovy Vary / Karlsbad mit 5:4.

Am Donnerstagnachmittag treffen beide Mannschaften am gleichen Ort in einer weiteren Begegnung aufeinander. Die Eishockey-WM findet in der Slowakei statt, und zwar vom 10. bis 26. Mai.