Eishockey: Tschechien gewinnt beim Karjala Cup gegen Russland

In ihrem dritten und abschließenden Spiel beim Karjala Cup landete die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft ihren ersten Sieg. Gegen das als Turniersieger bereits feststehende Team von Russland gewannen die Schützlinge von Trainer Miloš Říha am Sonntag in Helsinki mit 5:2. Als dreifacher Torschütze zeichnete sich Angreifer Dominik Kubalík aus, der ansonsten in der Schweizer National League für den HC Ambri-Piotta spielt. Mit nur drei Punkten bleibt Tschechien dennoch Vierter und Letzter des Turniers, weil die Mannschaft den direkten Vergleich mit Schweden und Finnland verloren hat. Beide skandinavischen Teams treten zum Turnierabschluss gegeneinander an und machen die Plätze zwei und drei unter sich aus.