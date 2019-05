Eishockey: Tschechien gewinnt auch zweites WM-Spiel

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei gewonnen. Am Samstagabend siegte sie in Bratislava mit 7:2 gegen Norwegen. Als bester Spieler auf der Seite der Sieger geehrt wurde Doppeltorschütze Michal Frolík. Zwei weitere Treffer steuerte Verteidiger Filip Hronek bei, zudem trafen noch Jan Kovář, Michal Řepík, Jan Rutta und Dominik Kubalík.

Für Tschechien steht am Montag die nächste Begegnung auf dem Programm. Dann treffen die Schützlinge von Trainer Miloš Říha in der Gruppe B auf Russland. Das Finale der Weltmeisterschaft wird am Sonntag, 26. Mai, in Bratislava ausgespielt.