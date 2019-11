Die tschechische Eishockeynationalmannschaft hat zum Auftakt des Karjala-Cups gewonnen. Am Donnerstagabend bezwang sie das Team aus Schweden vor dessen Publikum in Leksand mit 3:1.

Am Freitag reisen die tschechischen Eishockeyspieler nach Helsinki. Dort treffen sie in einer weiteren Begegnung des Turniers auf Finnland. Die Finnen besiegten am Donnerstag die Russen mit 4:3. Der Karjala-Cup gehört zur sogenannten Euro-Hockey-Tour, der inoffiziellen Europameisterschaft im Eishockey.