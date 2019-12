Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das vierte Spiel in dieser Saison gewonnen. Im Channel One Cup besiegte das Team Tschechiens am Donnerstag in Plzeň / Pilsen Finnland in Verlängerung mit 4:3.

Am Freitag reist das tschechische Team nach Moskau, wo es am Samstag auf die Russen trifft. Die Russen unterlagen am Donnerstag dem Team Schwedens mit 3:4.