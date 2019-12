Eishockey: Tschechien besiegt Finnland bei Channel One Cup

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat auch ihr viertes Spiel in dieser Saison gewonnen. Im Rahmen des Channel One Cup besiegte sie am Donnerstag in Plzeň / Pilsen das Team aus Finnland in der Verlängerung mit 4:3.

Am Freitag reisen die tschechischen Eishockeyspieler nach Moskau, wo sie am Samstag auf die Russen treffen. Die Russen unterlagen am Donnerstag den Schweden mit 3:4. Der Channel One Cup gehört zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft.