Das tschechische Eishockeynationalteam wird im kommenden Jahr bei der WM in der Schweiz zusammen mit Deutschland in einer Gruppe spielen. Am Dienstag nutzten die Schweizer als Veranstalter ihr Recht, sich selbst die Gruppe auszusuchen. Sie tauschten mit dem DEB-Team.

Die Weltmeisterschaft 2020 wird in Lausanne und Zürich ausgetragen. Tschechien und Deutschland sowie unter anderem Schweden und Kanada spielen dabei in Gruppe A in Lausanne.