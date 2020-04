Eishockey: Tschechien bei Olympia in Peking gegen Russland und Schweiz

Das tschechische Eishockeynationalteam trifft bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 unter anderem auf Russland und die Schweiz. Dies geht aus einer Entscheidung des internationalen Eishockeyverbandes (IIHF) hervor. Demnach spielt Tschechien in der Gruppe B zudem noch gegen eine Mannschaft aus der Olympiaqualifikation.

Weil die Eishockey-WM in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, musste die IIHF über die Reihenfolge in der Weltrangliste für 2020 entscheiden. Dadurch ergab sich die Besetzung der drei Gruppen bei den nächsten Olympischen Winterspielen. In Gruppe A spielt übrigens Deutschland und trifft dabei auf Kanada, die USA und Gastgeber China.