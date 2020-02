Eishockey: Tscheche Kubalík schießt ersten Hattrick in NHL

Eishockeystürmer Dominik Kubalík, der beim NHL-Klub Chicago Black Hawks unter Vertrag ist, hat seinen ersten Hattrick in der NHL erzielt. Alle drei Tore schoss der Tscheche im letzten Drittel des Spiels. Er hatte so großen Anteil daran, dass die Gäste einen 0:2-Rückstand bei Tampa Bay Lightning noch in einen 5:2-Sieg ummünzten. Der 24-jährige Nationalspieler wurde anschließend zum Man oft he Match (Top-Spieler der Partie) gekürt.

Kubalík ist mit 29 Treffern der beste Torschütze unter den NHL-Rookies. Die Torschützenliste führt ein weiterer Tscheche an: David Pastrňák von den Boston Bruins, der derzeit 46 Tore auf dem Konto hat. Mit seinem 46. Saisontreffer entschied er am Donnerstag das Duell der Boston Bruins gegen die Dallas Stars, das 4:3 ausging.