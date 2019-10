Eishockey: Třinec verpasst Playoffs in Champions League, Hradec Králové qualifiziert

Der Eishockeyklub aus Třinec hat das Playoff-Achtelfinale in der Champions Hockey League verpasst. Der tschechische Landesmeister verlor am Dienstag in Lausanne mit 3:5 und wurde damit nur Dritter in der Gruppe D.

Dahingegen hat Hradec Králové / Königgrätz kampflos die Playoffs erreicht. Weil Cardiff gegen Frölund aus Schweden mit 2:9 verlor, haben die Ostböhmen den zweiten Platz in ihrer Gruppe H bereits sicher. Am Mittwoch empfängt Mountfield Hradec Králové noch das Team aus Graz.

Außerdem siegte der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte HC Pilsen mit 2:1 nach Penaltyschießen gegen das schweizerische Team aus Zug. In der Gruppe C tritt Liberec / Reichenberg am Mittwoch zum entscheidenden Spiel in Augsburg an.