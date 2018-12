Der tschechische Eishockeyverein HC Oceláři Třinec hat auch das zweite Spiel beim Spengler Cup in Davos verloren. Am Donnerstag unterlag Třinec dem finnischen Klub KalPa Kuopio mit 1:3. Damit belegen die Schlesier in der Torriani-Gruppe nur den dritten und letzten Platz.

Třinec trifft am Samstag im Viertelfinale auf das zweitbeste Team der Cattini- Gruppe.