Der tschechische Eishockeymeister HC Oceláři Třinec hat das Halbfinale des Spengler Cups erreicht. Im Viertelfinale besiegten die Spieler von Třinec am Sonntag in Davos das russische KHL-Team aus Ufa mit 3:2. Das entscheidende Tor der Tschechen schoss Rostislav Martynek in 51. Minute.

Im Halbfinale trifft Třinec am Montagabend auf den Schweizer Verein HC Ambri-Piotta.