Eishockey: Torwart Rittich in der NHL zum Star of Game gekürt

Der tschechische Torwart David Rittich hat am Donnerstag zum Sieg seines Klubs Calgary Flames bedeutend beigetragen. Calgary besiegte die Dallas Stars mit 3:2 nach Penaltyschießen. Nach dem Spiel wurde der Tscheche zum Star of Game gewählt. Der Kapitän von Calgary, Mark Giordano, hatte nur lobende Worte für den tschechischen Keeper. Rittich sei ruhig, kommuniziere viel und sei auf das Spiel glänzend vorbereitet gewesen, so Giordano.

Sein überhaupt erstes Tor in der NHL hat der tschechische Stürmer Dominik Kubalík am Donnerstag geschossen, der bei den Chicago Black Hawks unter Vertrag ist. Kubalík sagte nach dem Spiel, er sei glücklich und werde sich das Tor bis zum Ende seines Lebens merken. Seine Gefühle seien jedoch gespalten, weil Chicago nicht gewonnen habe, so der tschechische Nationalspieler.