Der Nationaltorwart Patrik Bartošák wird bei der Eishockey-WM in Bratislava beim Spiel des tschechischen Teams gegen Italien die Rolle des Fernsehkommentators übernehmen. Der Torhüter nahm bisher an drei der vier WM-Spiele in Bratislava teil.

Für das Spiel gegen Italien sind die anderen zwei Torhüter Šimon Hrubec und Pavel Francouz nominiert worden.