Eishockey: Superstar Jaromír Jágr feiert siegreiches Comeback mit Kladno

Tschechiens Eishockey-Ikone Jaromír Jágr ist wieder aktiv. Nach 366 Tagen Pause gab der 47-Jährige am Montag im Zweitligaspiel seines Verein Rytíři Kladno in Havířov sein Comeback. Kladno gewann 2:0 und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Jágr stand insgesamt 18 Minuten auf dem Eis, ein Scorer-Punkt blieb ihm jedoch versagt.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr musste Jágr verletzt vom Eis. Gegen denselben Kontrahenten aus Havířov hatte ihn Gästestürmer Marek Sikora mit einem Check unsanft in die Bande gestoßen, Jágr erlitt eine Gehirnerschütterung und blutige Schrammen. In einem Vorbereitungsspiel auf die laufende Saison verletzte sich der Oldie erneut, danach laborierte er ein halbes Jahr lang an den Folgen eines Bänderrisses im Oberschenkel. Jetzt will Jágr mit dem Club Rytíři Kladno, dessen Mehrheitseigner er ist, den Aufstieg in die Extraliga schaffen. In Havířov spielte er erstmals mit NHL-Rückkehr Tomáš Plekanec in einer Sturmformation zusammen.