Eishockey: Stürmer Chalupa unterschreibt für zwei Jahre in Chicago

Der tschechische Eishockeyspieler Matěj Chalupa hat beim NHL-Club Chicago Blackhawks einen Zwei-Jahres Vertrag unterschrieben. Der 21-jährige Angreifer, der in den beiden zurückliegenden Spielzeiten für den Extraligisten Mountfield HK stürmte, wird in Übersee 925.000 Dollar jährlich verdienen. Der Vertrag tritt mit Beginn der neuen Saison in Kraft, informiert der NHL-Verein auf seiner Webseite.

Chalupa erweckte die Aufmerksamkeit eines der erfolgreichsten Clubs der weltbesten Liga auch ohne Draft. In der vergangenen Saison gehörte der gebürtige Prager zu den offensiven Trümpfen des Teams aus Hradec Králové / Königgrätz. In der Extraliga kam er in 50 Spielen auf sieben Tore und 17 Assists. Am meisten aber überzeugte Chalupa in der Champions Hockey League (CHL) – hier trug er in zwölf Partien mit fünf Treffern und zwei Vorlagen maßgeblich zum Finaleinzug der Ostböhmen bei.