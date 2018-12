Eishockey: Šimek schießt erstes Tor in NHL

Der tschechische Eishockeyverteidiger Radim Šimek hat sein erstes Tor in der NHL geschossen. Der 26-jährige Nationalspieler beteiligte sich damit am 5:2-Sieg der San Jose Sharks über die New Jersey Devils und wurde zum dritten Star des Spiels gekürt. Šimeks Teamkollege, der tschechische Stürmer Lukáš Radil verzeichnete im selben Spiel seinen ersten Assist in der NHL. Der dritte Tscheche, der bei den San Jose unter Vertrag ist, Stürmer Tomáš Hertl hat gegen New Jersey zwei Punkte für einen Assist und ein Tor gesammelt.

Šimek wartete auf seine Chance in der NHL lange. Einen Jahresvertrag unterzeichnete er mit den San Jose Sharks bereits im Mai 2017. Die vergangene Saison verbrachte er jedoch im AHL-Team San Jose Barracuda, wo er in 67 Spielen 27 Scorerpunkte gesammelt hat. Den Vertrag mit den Sharks verlängerte er um zwei Jahre.