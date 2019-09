Die Eishockeyspieler von HC Škoda Plzeň haben in der diesjährigen Champions Hockey League zum dritten Mal gesiegt. Sie setzten sich in Finnland gegen Hämeenlinna mit 2:1 in Verlängerung durch.

Die Spieler von Hradec Králové schlugen Cardiff mit 5:2 und nach einer Niederlage in Wales haben sie den zweiten Sieg in der CHL gefeiert. Und Bílí Tygři Liberec haben Belfast mit 6:1 bezwungen.