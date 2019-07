Eishockeystürmer Tomáš Plekanec wird in der nächsten Saison für den Extraliga-Verein Kometa Brno spielen. Der 36-jährige Spieler hat mit dem Brünner Klub einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Kometa Brno informierte darüber auf seiner Webseite.

Plekanec, der in den Jahren 2005 bis 2018 beim NHL-Klub Montreal Canadiens unter Vertrag war, hat in der vergangenen Saison dem tschechischen Erstligisten HC Rytíři Kladno geholfen, in die Extraliga aufzusteigen.