Eishockey: Plekanec bestreitet 1000. Punktspiel in der NHL

Der tschechische Stürmer Tomáš Plekanec hat sein 1000. Punktspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga bestritten. Im Spiel seines Klubs Montreal Canadiens gegen die Detroit Red Wings schoss Plekanec sein erstes Tor in der Saison und wurde zum größten Star des Abends gewählt. Montreal besiegte Detroit mit 7:3. Der 35-jährige Plekanec ist der elfte Tscheche, der 1000 Punktspiele in der NHL absolvierte.

Es sei ein glänzendes Gefühl, sagte der Stürmer nach dem Spiel. Als er in der NHL angefangen habe, habe er über so etwas nicht einmal geträumt, so Plekanec.