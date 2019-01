Eishockey: Pilsen verpasst Einzug ins Finale der CHL

Der Eishockeyclub Škoda Pilsen hat das Finale der Champions Hockey League (CHL) verpasst. Im Rückspiel des Halbfinals unterlagen die Bierstädter am Dienstagabend vor heimischer Kulisse dem zweimaligen Cupgewinner Frölunda Göteborg mit 1:3. Der schwedische Verein hatte auch das Hinspiel vor einer Woche in Göteborg gewonnen, und das mit 6:3. Im Finale treffen die Westschweden auf den Sieger des Duells der Red-Bull-Mannschaften aus Salzburg und München. Nach einem 0:0 in der bayerischen Hauptstadt wird die Zweitauflage der Partie am Mittwoch in Salzburg ausgetragen.

Pilsen ist nach Sparta Prag, Oceláři Třinec und Bílí Tygří Liberec das vierte tschechische Team, das in der CHL bis ins Halbfinale vordrang. Vor zwei Jahren schafften die Prager sogar den Sprung ins Endspiel, unterlagen in diesem jedoch Frölunda Göteborg mit 3:4 nach Verlängerung.