Eishockey: Pilsen und Hradec im CHL-Achtelfinale, Liberec scheitert

Die Eishockeymannschaft von Bílí Tygři Liberec hat das Achtelfinale in der Champions Hockey League (CHL) verpasst. Im abschließenden Match der Gruppenphase unterlagen die Weißen Tiger am Mittwochabend vor eigener Kulisse dem DEL-Club Augsburger Panther mit 2:3. Bis kurz vor Spielende stand es 2:2. Doch weil die Gastgeber die Partie in der regulären Spielzeit gewinnen mussten, riskierten sie alles und ersetzten den Torwart durch einen sechsten Feldspieler. Augsburg nutzte dies und erzielte durch Matt Fraser das Siegtor. Für Liberec / Reichenberg schoss Libor Hudáček beide Tore.

In der Gruppe H untermauerte Hradec Králové / Königgrätz durch einen klaren 7:1-Heimsieg über das Team aus Graz den zweiten Tabellenplatz. Die Ostböhmen sind damit genauso eine Runde weiter wie der HC Škoda Pilsen, der in der Gruppe B Zweiter wurde. Die Auslosung des Achtelfinales erfolgt am Freitag.