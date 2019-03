Eishockey: Philadelphia und Chicago starten nächste NHL-Saison in Prag

Die weltbeste Eishockey-Liga, die National Hockey League (NHL), gastiert erneut in Prag. Am 4. Oktober dieses Jahres bestreiten die beiden Traditionsvereine Philadelphia Flyers und Chicago Blackhawks in der Moldaumetropole das Eröffnungsspiel der NHL-Saison 2019/20. In den Kadern beider Teams stehen derzeit insgesamt fünf Tschechen, von zweien laufen indes nach dieser Saison die Verträge aus. Mit großer Wahrscheinlichkeit beim Prager Saisonstart dabei sein werden die tschechischen Nationalspieler Radko Gudas und Jakub Voráček, die für Philadelphia spielen.

Im Herbst gastiert die NHL zum dritten Male in Prag. Im Oktober 2007 waren es die Teams der New York Rangers und des Tampa Bay Lightning, die hier zwei Begegnungen austrugen. Drei Jahre später kreuzten die Boston Bruins und die Phoenix Coyotes in der tschechischen Hauptstadt die Schläger.