Der tschechische Eishockeystürmer David Pastrňák hat zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere vier Tore in einem Spiel geschossen. Am Montag sorgte er für den Sieg der Boston Bruins über Annaheim Ducks mit 4:2.

Der 23-jährige tschechische Nationalspieler ist der 13. Tscheche in der Geschichte der NHL, der vier Treffer in einem Spiel erzielt hat. Zuletzt gelang es vor sechs Jahren Tomáš Hertl, der bei den San José Sharks unter Vertrag ist.