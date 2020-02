Eishockey: Pastrňák nach Hattrick wieder an Spitze der NHL-Torschützen

Der tschechische Eishockeyspieler David Pastrňák ist wieder an die Spitze der Torschützenliste in der NHL zurückgekehrt. Der Stürmer der Boston Bruins erzielte am Mittwoch im Spiel seines Teams gegen Montreal einen Hattrick. Damit liegt Pastrňák nun bei insgesamt 41 Treffern in dieser Saison. Er verdrängte Alexander Owetschkin aus Washington und Auston Matthews aus Toronto von der Spitze der Torschützenliste.

Für den 23-jährigen Pastrňák bedeuten 41 Tore schon jetzt die bisher beste Saisonleistung in seiner Karriere. Sein Rekord aus dem vergangenen Jahr lag bei 38 Toren.