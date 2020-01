Der tschechische Stürmer David Pastrňák, der bei den Boston Bruins unter Vertrag ist, führt mit 37 Toren weiterhin die Torjägerliste der NHL. Um ein Tor weniger schoss bisher Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs.

Den 23-jährigen Tschechen erwartet nach der Pause für das All Star Game das erste Spiel am Freitag in Winnipeg.