Eishockey: Pastrňák bei All Star Game der NHL treffsicherster Schütze

Eishockeyspieler David Pastrňák ist der treffsicherste Schütze der National Hockey League (NHL). Im Rahmen des All Star Games der Liga in San Jose wurden auch wieder mehrere Geschicklichkeitswettbewerbe ausgetragen. Und dabei gewann der 22-jährige Tscheche den Wettbewerb im Scheibenschießen. Zum Treffen der fünf im Gehäuse aufgehängten Scheiben benötigte Pastrňák nur 11,09 Sekunden. Auf Platz zwei folgte der kanadische Verteidiger Kris Letang aus Pittsburgh mit der Zeit von 12,693 Sekunden.

Beim All Star Game selbst war Pastrňák indes nicht so erfolgreich. Als Stürmer der Boston Bruins spielte er im Team der Atlantic Division, die ihr Halbfinalduell gegen die Metropolitan Division mit 4:7 verlor. Der Tscheche gab die Vorlagen zu zwei Toren seiner Mannschaft. Das Finale am Samstag gewann die Metropolitan Division mit 10:5 gegen die Central Division. David Pastrňák ist der erste Tscheche seit drei Jahren, der zu dieser Gala der NHL-Topstars auserwählt wurde. Im Jahr 2016 war Jaromír Jágr in Nashville dabei.