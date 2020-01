Eishockey: Pastrňák als erster Tscheche zum All-Star-Game MVP ernannt

Beim NHL-All-Star-Game 2020 setzte sich am Samstagabend in St. Louis die Auswahl der Pacific Division gegen das Team der Atlantic Division mit 5:4 durch. In der Auswahl der Pacific Division spielten zwei Tschechen: der Torhüter der Calgary Flames, David Rittich, und der Stürmer der San José Sharks, Tomáš Hertl. Hertl schoss das Siegtor für das Team Pacific. Es sei eine tolle Zeit gewesen, sagte der Torschütze. Es sei sein erstes All-Star Game gewesen und sein Team habe gewonnen, so Hertl.

Der tschechische Stürmer David Pastrňák von den Boston Bruins wurde als erster tschechischer Spieler in der Geschichte zum All-Star Game Most Valuable Player (wertvollster Spieler) ernannt. Darüber entschieden die Fans. Dem 23-jährigen tschechischen Nationalspieler gelangen beim All-Star Turnier vier Tore und zwei Assists. Pastrňák war Kapitän der Atlantic Division.