Eishockey: Pardubice bleibt im Oberhaus, Kladno steht kurz vorm Einzug

Der HC Dynamo Pardubice spielt auch in der kommenden Saison in der tschechischen Eishockey-Extraliga. Am neunten Spieltag der Relegation feierten die Elbestädter am Dienstagabend ihren achten Sieg und haben damit den Klassenerhalt geschafft. In einem verrückten Spiel gewann Pardubice mit 7:5 in Chomutov / Komutau, wobei die Gäste nach dem ersten Drittel noch mit 1:3 in Rückstand lagen.

Die Heimniederlage der Piraten spielte auch dem Jágr-Club Rytíři Kladno in die Karten. Im Duell der Zweitligateams gewannen die Mittelböhmen die Partie mit České Budejovice / Budweis vor eigenem Publikum mit 4:2. Oldie und Club-Ikone Jaromír Jágr schoss das Siegtor zum zwischenzeitlichen 3:1 und hat mit bisher sechs Treffern großen Anteil an der greifbaren Rückkehr seines Vereins ins Oberhaus. Bei acht Punkten Vorsprung auf den Dritten aus Chomutov reicht Jágr & Co. dazu am Freitag ein Zwei-Punkte-Sieg in Budweis, oder aber eine Niederlage der Piraten in Pardubice.