Eishockey: NHL-Saison wird auch 2020 in Prag eröffnet

Im Herbst kommenden Jahres wird die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL erneut ein Auftaktspiel in Prag ausrichten. Dies verkündete NHL-Kommissar Gary Bettman am Freitagabend in Stockholm.

Die Begegnung in Prag der Saison 2020/21 werden die Boston Bruins und die Nashville Predators bestreiten. Im Team von Boston spielen mit David Pastrňák und David Krejčí auch zwei tschechische Eishockeycracks. Schon dieses Jahr war die NHL in Prag gestartet worden. Im Oktober trafen dabei Philadelphia und Chicago aufeinander.