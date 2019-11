Eishockey: Nedomanský als zweiter Tscheche in der Hall of Fame

Der Eishockeyspieler Václav Nedomanský ist in die Hall of Fame in Toronto aufgenommen worden. Dem 75-jährigen früheren Torjäger wurde diese Ehre erst als zweitem Tschechen zuteil – nach Torhüter Dominik Hašek. Nedomanský floh in den 1970er Jahren aus der kommunistischen Tschechoslowakei und gelangte über die Schweiz nach Toronto. Erst im Alter von 33 Jahren begann er seine Karriere in der NHL, mit Stationen bei den Detroit Red Wings, den New York Rangers und St. Louis Blues.

Nach seiner aktiven Karriere war Nedomanský zunächst als Trainer tätig, und zwar in Schwenningen und in Innsbruck. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs arbeitete er dann als Scout in Europa für die Los Angeles Kings. Václav Nedomanský lebt heute in Kalifornien.