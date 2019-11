Eishockey: Mountfield HK zieht ins Viertelfinale der CHL ein

Der tschechische Eishockeyclub Mountfield Hradec Králové hat am Dienstagabend das Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht. Die Elbestädter trennten sich auswärts vom deutschen Meister Adler Mannheim 1:1 und sicherten sich nach dem 1:0-Heimsieg vor einer Woche so den Einzug in die Runde der besten acht Teams in Europa. 53 Sekunden vor der zweiten Pause gingen die Tschechen durch Matěj Chalupa in Führung, für die Gastgeber konnte Phil Hungerecker in der 50. Minute nur noch ausgleichen.

Der zweite tschechische Vertreter, das Team des HC Škoda Pilsen, ist dagegen ausgeschieden. Im Rückspiel beim Schweizer Verein Lausanne HC hatten die Westböhmen die 1:2-Heimniederlage aus der Vorwoche nach 60 Minuten durch eine 4:3-Führung wettgemacht. Nach nur 58 Sekunden der Overtime aber versetzte Cory Emmerton den Bierstädtern mit seinem Treffer zum 4:4-Endstand den K. o. in der diesjährigen CHL-Saison.

Das Viertelfinale wird mit Hin- und Rückspiel am 3./4. und 10. Dezember ausgetragen. Dabei trifft Hradec Králové / Königgrätz auf den Schweizer Club EV Zug.