Eishockey: Kubalík ist bester Rookie-Scorer der NHL

Eishockey-Stürmer Dominik Kubalík hat mit zwei Toren zum Sieg der Chicago Black Hawks über die Ottawa Senators mit 3:2 in Verlängerung beigetragen. Der 24-jährige tschechische Nationalspieler wurde zum „First Star“ des Spiels gekürt. Kubalík punktete zum fünften Mal in Folge und ist mit 18 Toren derzeit der beste Scorer unter den sogenannten Rookies in der NHL, also den Neulingen.

Die Torschützenliste der NHL führt der tschechische Stürmer David Pastrňák an, er ist bei den Boston Bruins unter Vertrag.