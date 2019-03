Kometa Brno hat das Halbfinale der tschechischen Eishockey-Extraliga erreicht. Der tschechische Meister von den vergangenen zwei Jahren hat am Samstag im zweiten Viertelfinalspiel Hradec Králové mit 3:2 geschlagen und die Serie mit 4:0 gewonnen.

Die Eishockeyspieler von HC Škoda Plzeň haben sich am Samstag gegen HC Olomouc mit 3:2 durchgesetzt, der Stand der Viertelfinalserie ist 2:2. Die Viertelfinalserie wird am Dienstag in Plzeň fortgesetzt.