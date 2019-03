Eishockey: Jágrs Verein Rytíři Kladno patzt zum Auftakt der Relegation

Am ersten Spieltag der Relegation um die Teilnahme an der tschechischen Eishockey-Extraliga hat Zweitligist Rytíři Kladno am Freitag in Chomutov / Komutau eine 0:2-Niederlage kassiert. Kladno ist der Club des tschechischen Megastars Jaromír Jágr, der seit Sommer 2011 Mehrheitsaktionär der Ritter (Rytíři) ist. Nach seiner Rückkehr aus Nordamerika im Januar 2018 hat sich der europäische Top-Scorer und zweifache Stanley-Cup-Sieger der National Hockey League (NHL) zum Ziel gesetzt, mit seiner Mannschaft in die höchste Spielklasse aufzusteigen. Kladno ist seit fünf Jahren zweitklassig.

In der Relegation kämpfen die beiden schlechtesten Teams der Extraliga und die beiden Playoff-Halbfinalisten der zweiten Liga um zwei freie Plätze im Oberhaus. Dazu treten sie jeweils viermal (zweimal daheim, zweimal auswärts) gegeneinander an. In der zweiten Auftaktbegegnung bezwang Extraligist Pardubice vor eigenem Publikum den Zweitligisten aus Budweis mit 4:1. Am Sonntag empfängt Kladno das Team aus Pardubice, während die Piraten aus Chomutov in České Budějovice / Budweis auflaufen.