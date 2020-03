Eishockey: Jágr-Verein Kladno steigt aus Extraliga ab

Die Eishockeyspieler aus Kladno sind nach einem Jahr wieder aus der tschechischen Extraliga abgestiegen. Der Verein von Ex-NHL-Superstar Jaromír Jágr verlor am Freitagabend das direkte Duell gegen den Abstieg in Litvínov / Leutensdorf mit 2:6.

Der Sieger der Punkterunde stand schon vor dem letzten Spieltag fest, es sind die Bílí Tygři (Weiße Tiger) aus Liberec / Reichenberg. Hinter dem Team aus Nordböhmen sicherte sich am letzten Spieltag noch Třinec mit dem zweiten Platz in der Tabelle die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison.