Eishockey: Im Eröffnungsspiel der NHL treten Chicago Black Hawks und Philadelphia Flyers in Prag an

Nach neun Jahren können die tschechischen Eishockeyfans in Prag wieder ein NHL-Spiel erleben. Im Rahmen der NHL Global Series treten in der Prager O2 Arena die Philadelphia Flyers und Chicago Black Hawks im Eröffnungsspiel an. Unter den Spielern sind drei Tschechen: die langjährige Stütze der Flyers, Jakub Voráček, der Stürmer der Black Hawks David Kämpf, und sein Mitspieler Dominik Kubalík wird seine NHL-Premiere in Prag erleben.

In Prag findet ein NHL-Spiel zum dritten Mal statt. 2008 besiegten die New York Rangers in Prag Tampa Bay zweimal mit 2:1. 2011 spielten die Boston Bruins gegen Phoenix in Prag.