Eishockey: Hejduk, Šlégr, Svoboda und Martínek in Hall of Fame aufgenommen

Die Ruhmeshalle des tschechischen Eishockeys ist am Donnerstag um vier Namen erweitert worden. Neu aufgenommen wurden die Olympia-Sieger von Nagano Milan Hejduk und Jiří Šlégr, der Weltmeister von 1985 Radoslav Svoboda und der Physiotherapeut Miroslav Martínek. Außer Hejduk nahmen alle persönlich an der feierlichen Zeremonie im Prager Einkaufszentrum Harfa teil. Hejduk, der in den USA lebt, hatte sich entschuldigt.

Die Hall of Fame des tschechischen Eishockeys wurde 2008 gegründet. Mittlerweile hat sie 138 Mitglieder.