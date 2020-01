Eishockey: Frk ist Besitzer des härtesten Schusses in der Welt

Der tschechische Eishockeyprofi Martin Frk ist Besitzer des härtesten Schusses in der Welt. Beim AHL-All Star Game in Ontario knackte er den Rekord des Slowaken Zdeno Chára, der 2012 in Ottawa 175,1 km/h geschossen hat. Frk übertraf die Bestmarke mit 175,7 km/h.

Der neue 26-jährige Rekordinhaber pendelt zwischen der NHL und der AHL. Der Tscheche bestritt schon NHL-Spiele für die Carolina Hurricanes und die Detroit Red Wings. Aktuell steht er bei den Los Angeles Kings unter Vertrag. Immer wieder wird er von seinen Teams jedoch ins Farmteam versetzt.