Eishockey - CHL: Pilsen ungeschlagen Gruppensieger, Brünn wird Zweiter

Am letzten Spieltag der Gruppenhase in der Champions Hockey League haben die tschechischen Teams in vier Begegnungen drei Niederlagen kassiert. Einzig Škoda Pilsen hat die Vorrunde mit einem Sieg abgeschlossen. Beim slowakischen Meister Banská Bystrica gewannen die Westböhmen mit 3:2 nach Verlängerung und beendeten die Punktspiele als ungeschlagener Gruppensieger.

Am Dienstag verloren Brünn und Třinec ihre Partien in Zug und Hamar, am Mittwoch unterlag Hradec Králové zu Hause dem Gruppensieger Kärpät Oulu mit 3:4 nach Penalty-Schießen. Den Sprung ins Achtelfinale hat neben Pilsen nur noch Tschechiens Meister Kometa Brünn geschafft.