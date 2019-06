Der tschechische Eishockeystürmer Roman Červenka wechselt von Zürich zu den Rapperswil-Jona Lakers. In Rapperswil hat der 33-jährige Spieler einen Einjahresvertrag unterschrieben.

In der Schweizer National League nimmt der Weltmeister von 2010 seine vierte Saison in Angriff. Vor seinem Engagement in Zürich spielte er zwei Saisonen für Fribourg-Gottéron.