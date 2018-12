Eisglätte hat am Montag den Verkehr an vielen Orten Tschechien erschwert. Die größten Probleme sind in den Kreisen Pardubice und Olomouc / Olmütz und im Südmährischen Kreis.

Probleme gibt es auch bei der Bahn. Wegen vereister Oberleitung haben beispielsweise Züge, die über Česká Třebová / Böhmisch Trübau fahren, auch Stunden lange Verspätungen. Wegen vereister Oberleitung fahren nur unregelmäßig Straßenbahnen in Brno / Brünn.