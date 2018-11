Der Zoo im nordböhmischen Děčín / Tetschen betrauert den einzigen in Tschechien lebenden Grizzly. Das Bärenweibchen Helga starb am Wochenende im Alter von 36 Jahren an den Folgen einer Arthrose. Dies meldete die Leitung des Tierparks am Montag.

Helga kam in den 1980er Jahren gemeinsam mit dem Bärenmännchen Siegfried aus Leipzig nach Děčín. Mit dem Tod Helgas endet in dem nordböhmischen Zoo die Zucht der nordamerikanischen Bärenart.