Einschaltquoten des TV-Senders ČT24 steigen wegen Coronavirus enorm

Wegen der Berichterstattung über die Ausbreitung des Coronavirus und dessen Folgen sind die Einschaltquoten der öffentlich-rechtlichen Medien in Tschechien zuletzt enorm gestiegen. Am Dienstag, als der Sicherheitsrat des Landes seine neuesten Maßnahmen verkündete, erreichte der TV-Nachrichtenkanal ČT24 einen Anteil von 10,36 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2018. Gewöhnlich ist eine Einschaltquote, die um die Hälfte bis zwei Drittel niedriger ist. Insgesamt haben an diesem Tag über 2,3 Millionen erwachsene Fernsehzuschauer die Sendungen von ČT24 verfolgt, sagte eine Sprecherin des Tschechischen Fernsehens (ČT).

Immer öfter wird derzeit auch die gemeinsame Tagesschau „Události“ des ersten Programms und von ČT24 geschaut. Am vergangenen Sonntag schalteten beispielsweise 1,26 Millionen dieses Programm ab 19 Uhr ein. Das war eine Einschaltquote von 32,44 Prozent zu dieser exponierten Sendezeit.