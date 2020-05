Einkaufszentren müssen Einhaltung von Hygiene-Regeln überwachen

Die Einkaufszentren in Tschechien müssen nach ihrer Wiedereröffnung am 11. Mai dafür sorgen, dass die Hygiene-Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus eingehalten werden. Dazu müsse mindestens ein Verantwortlicher abgestellt werden, sagte Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) am Freitag.

So sollen in den Einkaufszentren auf Schautafeln und per Beschallungsanlagen die Besucher regelmäßig dazu aufgefordert werden, die Regeln einzuhalten. Dazu gehören zwei Meter Abstand zueinander, das Tragen von Mundschutzmasken und das Nutzen von Hand-Desinfektionsmitteln, die in den Zentren bereitstehen müssen.